Fifa: SP do 17 let letos ne bo v Peruju

Zürich, 23. februarja - Mednarodna smučarska zveza (Fifa) je sporočila, da svetovnega prvenstva do 17 let letos ne bo v Peruju. Za ta korak se je odločila po več inšpekcijah in pogovorih z vodilnimi zveze v tej latinskoameriški državi, saj so ugotovili velike pomanjkljivosti v organizaciji in infrastrukturi, ki jih do oktobra, ko naj bi bilo SP, ni možno opraviti.