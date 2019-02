Newyorške borze končale v zelenem, Dow Jones že deveti teden zapored z rastjo

New York, 22. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem, Indeks Dow Jones je že deveti teden zapored zabeležil rast, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP rekordni niz tedenskih rasti v 24 letih. Na vlagatelje je vplival predvsem optimizem glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko.