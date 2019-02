Jure Leben - okoljski minister, ki so ga odnesli stari grehi

pripravili Zoja Črnilec in Martina Gojkošek

Ljubljana, 27. februarja - Jure Leben se po dobrih petih mesecih poslavlja s položaja ministra za okolje in prostor. Od septembra se je lotil številnih področij, med drugim interventnega zakona o odvozu odpadne embalaže in sveč, njegovo ministrsko kariero pa so na koncu predčasno ustavile odločitve, ki jih je sprejemal kot vodja projekta drugi tir Divača-Koper.