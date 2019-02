Cesto Trbovlje-Zagorje naj bi znova odprli konec marca

Trbovlje, 22. februarja - Glavno cesto Trbovlje-Zagorje, ki jo je v začetku meseca zasulo med 10.000 in 15.000 kubičnih metrov materiala z brežine, naj bi znova odprli konec marca. Do takrat pa bo potekala izvedba sprejetih ukrepov za stabilizacijo brežine, kar bo zagotovilo ustrezno prometno varnost, so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.