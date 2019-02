Arkade na Plečnikovi tržnici bodo prenovljene do konca maja

Ljubljana, 21. februarja - Te dni so stekla pripravljala dela za obnovo ostrešja in zamenjavo strešne kritine na Plečnikovi tržnici na območju od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu. Iz Mestne občine Ljubljana (Mol) so sporočili, da bodo pripravljalna dela predvidoma trajala dva tedna, nato se bodo začela še glavna dela, ki naj bi bila končana do konca maja.