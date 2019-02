Oblak bo po novem pri Atleticu mastno služil

Ljubljana, 21. februarja - Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak ostaja pri madridskem Atleticu. Kot poroča španski časnik As, bo prihodnji teden uradno znano, da je Škofjeločan podpisal novo pogodbo, po kateri bo prejemal med 10 in 12 milijonov evrov na sezono. Prav tako se bo odkupna klavzula povišala, ta bo znašala med 150 in 200 milijoni evrov.