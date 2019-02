V GZS opozarjajo na naraščanje izgubljenih dni zaradi bolniške

Ljubljana, 21. februarja - Število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti se v Sloveniji po opozorilih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) zaskrbljujoče povečuje. Povprečje v EU v Sloveniji presegamo za četrtino. To je veliko finančno breme tako za javno zdravstveno blagajno kakor tudi za delodajalce, so podčrtali v zbornici in pozvali k sistemskim ukrepom.