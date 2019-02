V predstavi Bedenje so meje sveta mrtvih in sveta živih zabrisane

Ljubljana, 21. februarja - Na malem odru ljubljanske Drame bodo v petek krstno uprizorili novo besedilo Nebojše Pop-Tasića Bedenje. Kot je povedal na današnji predstavitvi, je dramo napisal, ker se je dolgo ukvarjal z vprašanjem, kdo je in od kod prihaja. Predstava govori o družinskih odnosih in po besedah režiserja Mareta Bulca briše meje med svetom mrtvih in svetom živih.