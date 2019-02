Nov predsednik ŠOS postal Klemen Peran

Ljubljana, 20. februarja - Nov predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je postal Klemen Peran, študent četrtega letnika na fakulteti za družbene vede. Njegov mandat bo trajal eno leto, na mestu predsednika pa je nasledil Jako Trilarja. Peran bo zagovarjal pravico do kakovostnega, javnega in dostopnega študija, so sporočili iz ŠOS.