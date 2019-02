Raziskava: Večina držav EU se sooča z visokimi ravnmi energetske revščine

Ljubljana, 23. februarja - Nova raziskava neodvisnih strokovnjakov mreže OpenExp, ki jo je objavila koalicija Evropska pravica do energije, kaže, da se večina držav EU sooča z visokimi ravnmi energetske revščine, zato to zimo svojim državljanom ne morejo zagotavljati ogrevanja. Energetska revščina je še posebej prisotna na jugu in vzhodu Evrope - najhuje je v Bolgariji.