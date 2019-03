Tedenski pregled - svet od 22. do 28. 2.

Ljubljana, 1. marca - Voditelja ZDA in Severne Koreje Donald Trump in Kim Jong-un sta se razšla brez dogovora. Trumpa je njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen označil za lažnivca. Britanska premierka Theresa May je prvič dopustila možnost preložitve brexita. Cerkev bo ukrepala za preprečitev spolnih zlorab otrok. Največ oskarjev je prejel film Bohemian Rhapsody.