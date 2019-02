Civilisti zapuščajo zadnji žep Islamske države na vzhodu Sirije

Damask, 20. februarja - Iz vasi Bahuz, zadnjega žepa pod nadzorom skrajne skupine Islamska država (IS) na vzhodu Sirije, je danes krenil konvoj več deset tovornjakov, na katerih so civilisti in družinski člani skrajnežev. Večinoma gre za ženske in otroke, poročajo tuje tiskovne agencije.