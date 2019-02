Dino Hotić v mariborskem dresu do leta 2022

Maribor, 20. februarja - V Ljudskem vrtu so v zaključnih pripravah na uvodno tekmo v Prvi ligi Telekom Slovenije v letu 2019, a tudi skrb za dolgoročnejše načrte. Iz mariborskega nogometnega kluba so na današnji novinarski konferenci pred spomladansko premiero sporočili, da so podaljšali pogodbo z Dinom Hotićem do leta 2022.