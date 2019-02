Slovenske košarkarice bodo EP začele proti Madžarski

Ljubljana, 20. februarja - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo v Latviji in Srbiji potekalo med 27. junijem in 7. julijem, prvo tekmo igrala prvi dan prvenstva ob 16. uri s tekmo proti Madžarski. Tekma predtekmovalne skupine C bo v dvorani Čair v Nišu, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.