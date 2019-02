Intimen vpogled v življenje Davida Hockneya kmalu v knjigi njegovega brata Johna

London, 21. februarja - Pri britanski založbi Legend Press napovedujejo izid knjige z naslovom The Hockneys: Never Worry What the Neighbours Think (Hockneyjevi: Naj te ne skrbi, kaj si mislijo sosedje). Knjiga izpod peresa njegovega mlajšega brata Johna Hockneyja bo bralcu ponudila svež pogled na britanskega slikarja Davida Hockneya.