Newyorške borze po uvodnem padcu končale v zelenem

New York, 19. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje po uvodnem padcu zaključile v zelenem. K temu je pripomoglo podjetje Walmart, ki je v zadnjem četrtletju močno povečalo dobiček in nadaljnji optimizem glede trgovinskih pogovorov med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.