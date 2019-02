Velenjska občina poziva DUTB k nujni sanaciji Centra Nova

Velenje, 19. februarja - Velenjski župan Bojan Kontič je danes Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v pismu pozval k nujni sanaciji Centra Nova, ki se nahaja v središču Velenja. S stavbe, ki je v delni lasti DUTB, namreč odpadajo marmorne plošče, dvigalo je v okvari, stekla so razbita. Po Kontičevi oceni vse to kazi izgled mestnega jedra in stavbe.