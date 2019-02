Ustanovitelj Huaweija prepričan, da jim svet ne more obrniti hrbta

Peking, 19. februarja - Ustanovitelj kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei Ren Zhengfei je prepričan, da svet ne more funkcionirati brez Huaweija in njegove "bolj napredne" tehnologije. "ZDA nas nikakor ne morejo uničiti," je 74-letni kitajski mogotec dejal v pogovoru za BBC in dodal, da Amerika ne zastopa celotnega sveta.