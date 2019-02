HSBC lani povečal dobiček

London/Hongkong, 19. februarja - Bančni velikan HSBC s sedežem v Londonu, navzoč na azijskem trgu, je lani ustvaril 12,6 milijarde dolarjev (11,2 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 30 odstotkov več kot predlani. Leto so ocenili kot uspešno, a opozorili na okrnjen izid v zadnjem lanskem četrtletju, ki so ga načele skrbi zaradi upočasnjevanja rasti in trgovinske vojne.