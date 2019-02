Trump z grožnjo vojaškim poveljnikom Venezuele

Miami, 19. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru o Venezueli pred venezuelskimi in kubanskimi izseljenci v Miamiju izrekel podporo samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidoju in zagrozil venezuelskim vojaškim poveljnikom, da bodo izgubili vse, če se ne postavijo na pravo stran in med drugim dovolijo vstop humanitarne pomoči v Venezuelo.