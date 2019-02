Zaev in Ahmeti za skupnega kandidata na predsedniških volitvah

Skopje, 18. februarja - Vodji vladajočih strank v Severni Makedoniji Zoran Zaev in Ali Ahmeti sta se danes dogovorila, da bosta stranki na predsedniških volitvah 21. aprila nastopili s skupnim kandidatom. To bi bilo prvič v tej državi, da bi makedonska in albanska stranka imeli skupnega kandidata na predsedniških volitvah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.