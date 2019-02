Bruselj objavil razpis za novinarsko nagrado za razvojne teme

Bruselj, 18. februarja - Evropska komisija je danes objavila razpis za novinarsko nagrado Lorenza Natalija 2019 za izjemno poročanje o razvojnih temah, kot so izkoreninjenje revščine ter gospodarski, družbeni in okoljski vidiki trajnostnega razvoja. Kandidati lahko svoje spletne, tiskane ali avdiovizualne izdelke prijavijo do 14. aprila, so sporočili danes v Bruslju.