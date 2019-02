V Bolgariji moški s sekiro pobil svojo družino

Sofija, 18. februarja - Bolgare je pretresla grozljiva družinska tragedija. Moški je s sekiro ubil svoje starše, babico in brata, je danes sporočila policija. Trupla so našli v njihovi domači hiši na obrobju prestolnice Sofija, potem ko očeta dva dneva ni bilo v službi in so ga pogrešali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.