Opelka v New Yorku presenetil Isnerja, rekordno število asov

New York, 17. februarja - Američan Reilly Opelka je v polfinalu teniškega turnirja v New Yorku (694.995 dolarjev nagradnega sklada) presenetil prvega nosilca in rojaka Johna Isnerja in ga premagal s 6:7 (8), 7:6 (14) in 7:6 (4). V finalu se bo pomeril s Kanadčanom Braydenom Schnurjem, ki je izločil šestega nosilca Sama Querreyja iz ZDA s 7:6 (7), 4:6 in 6:3.