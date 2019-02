Na Evrovizijo potujeta Zala Kralj in Gašper Šantl s pesmijo Sebi

Ljubljana, 16. februarja - Slovenijo bosta maja na 64. tekmovanju za Pesem Evrovizije v Tel Avivu zastopala Zala Kralj in Gašper Šantl s pesmijo Sebi. Tako so danes odločili gledalci in poslušalci Eme ter strokovna žirija. Ta je najprej izbrala dva superfinalista, poleg zmagovalcev še Raiven s pesmijo Kaos, zadnjo besedo je nato imelo občinstvo s telefonskim glasovanjem.