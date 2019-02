Monetova pozna dela na ogled v San Franciscu

San Francisco, 19. februarja - V Muzeju de Young v San Franciscu je do konca maja na ogled razstava poznih del francoskega impresionističnega slikarja Clauda Moneta (1840-1926). Postavitev z naslovom Monet - pozna leta združuje okoli 50 del, nastalih v glavnem med letoma 1913 in 1926. Med njimi so umetnikove številne pozne slike lokvanjev.