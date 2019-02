V Art kino mreži Slovenije lani več kot 450.000 gledalcev, najbolj gledan Gajin svet

Slovenj Gradec, 15. februarja - V Art kino mreži Slovenije so lani v primerjavi z letom 2017 prikazali 279 projekcij več in zabeležili skoraj desetodstotno povečanje obiska. Na 10.279 filmskih projekcijah 27 kinodvoran v 26 slovenskih krajih je v filmih uživalo skoraj 453.000 gledalcev, so sporočili iz mreže. Najbolj gledan je bil domači film Gajin svet Petra Bratuše.