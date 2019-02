Prevozniki opozorili na nekatere pomanjkljivosti svežnja mobilnostnih ukrepov

Ljubljana, 15. februarja - Slovenski prevozniki imajo glede prvega mobilnostnega svežnja Evropske komisije več pomislekov. Na današnjem posvetu v organizaciji gospodarske in obrtne zbornice v Ljubljani, na katerem so sodelovali tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, so izpostavili predvsem vprašanja o kabotaži, napotitvi delavcev in počitkih voznikov.