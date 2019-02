Danes zaključek Ofema 2019

Sarajevo, 15. februarja - Zadnji, peti, tekmovalni dan zimskega olimpijskega festivala za mlade (Ofem) v Sarajevu, na katerem tekmujejo mladi športniki med 15 in 18 letom starosti, je prinesel še zadnje končne odločitve. V biatlonu, teku na smučeh in alpskem smučanju so se športniki pomerili v mešanih ekipnih tekmah.