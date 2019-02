Senat pričakovano potrdil novega pravosodnega ministra ZDA Williama Barra

Washington, 14. februarja - Ameriški senat je s 54 glasovi proti 45 potrdil Williama Barra na položaj pravosodnega ministra ZDA. Z republikanci so glasovali trije demokrati, proti Barru pa je bil republikanski senator iz Kentuckyja Rand Paul, in sicer zaradi Barrove podpore prisluškovanju in nadzoru brez sodnih nalogov.