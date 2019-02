EU bo temeljiteje nadzorovala tuje naložbe v ključnih sektorjih

Strasbourg, 14. februarja - Evropski parlament je podprl vzpostavitev orodja na ravni EU za pregled neposrednih tujih naložb na podlagi varnosti za zaščito strateških sektorjev. Uredba tako ščiti ključno infrastrukturo, kot so energija, transport, komunikacije, podatki, vesolje in finance, ter tehnologije, vključno s polprevodniki, umetno inteligenco in robotiko.