Postojnska občina želi urediti nova parkirišča pred Predjamo

Postojna, 17. februarja - Zaradi premajhnega števila parkirnih mest pred Predjamskim gradom je na vrhuncu turistične sezone tam večkrat pravi parkirni kaos. Občina Postojna zato načrtuje ureditev novih parkirišč v okolici bližnje vasi Bukovje in obiskovalce z manjšimi avtobusi voziti do Predjame. Občinski svetniki so podprli takšno ureditev in nakup zemljišč.