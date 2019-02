Opiti 20-letnik dirjal skoraj 215 kilometrov na uro

Novo mesto, 14. februarja - Novomeški prometni policisti so v sredo s sistemom provida ujeli 20-letnega voznika, ki je vozil kar 214,8 kilometrov na uro. Za povrh vsega pa je bil za volanom še pod vplivom alkohola. Kršitelj si je s tem prislužil obdolžilni nalog, 1440 evrov kazni in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.