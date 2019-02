Močno vinjen ležal ob vozilu

Koper, 14. februarja - Koprske policiste so v sredo zvečer nekaj po 21. uri obvestili, da na izvozu Bertoki s hitre ceste močno vinjen voznik osebnega avtomobila leži ob vozilu. Policisti so odšli na kraj in vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,71 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Koper.