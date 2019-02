Tajani se je v pismu opravičil državnemu vrhu Hrvaške

Zagreb, 13. februarja - Predsednik Evropskega parlamenta in član desnosredinske stranke Naprej Italija Antonio Tajani se je danes v pismu opravičil hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in premierju Andreju Plenkoviću zaradi svojih nedeljskih izjav v Bazovici. Obžaloval je, da je omenil "italijansko" Dalmacijo in Istro, so sporočili v Zagrebu.