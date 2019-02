Maribor, 13. februarja - Jasmina Detela v komentarju Čaščenje lesa piše o licitaciji vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu in dodaja, da je to svojevrstno čaščenje lesa. Ob tem avtorica izpostavi, da so pretežno slovenski lastniki ponudili rekordne količine najboljše slovenske hlodovine.