Bolgarija zamrznila sumljive finančne transferje iz Venezuele

Sofija, 13. februarja - Bolgarija in ZDA so zaustavile sumljive finančne transferje iz Venezuele v Bolgarijo, saj sumijo, da gre za shemo, s katero želijo nezakonito spraviti denar iz Venezuele. Na več bolgarskih bančnih računih so tako zasegli več milijonov evrov, ki jih je tja nakazalo venezuelsko naftno podjetje PVDSA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.