Na notranjem ministrstvu zbirajo ponudbe za nakup šestih policijskih psov

Ljubljana, 13. februarja - Na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve so objavili javno zbiranje ponudb za prodajo šestih policijskih službenih psov. Trije nemški ovčarji so stari dobrega pol leta, nemška ovčarka in nemška kratkodlaka ptičarka nekaj več kot leto in pol, najstarejši pa je belgijski ovčar, ki bo maja dopolnil 12 let.