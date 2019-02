V Bistrici ob Sotli bi gradili novo telovadnico s plezalno steno in vrtec

Bistrica ob Sotli, 17. februarja - Občina Bistrica ob Sotli želi do leta 2022 zgraditi novo telovadnico z eno od najvišjih plezalnih sten v Sloveniji in nov vrtec. Kot je za STA povedal bistriški župan Franjo Debelak, so trenutno v fazi priprave idejnih rešitev, po prvih ocenah naj bi bila naložba vredna okoli pet milijonov evrov.