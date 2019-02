Tina Maze: Še zdaj dobim cmok v grlu, zdaj meni hodijo ven emocije

pogovarjal se je Aleksander Mladenović

Are, 13. februarja - Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Areju zelo sproščeno spremlja nekdanja slovenska šampionka Tina Maze. Na Švedskem je v vlogi sodelavke televizijske mreže Eurosport, skupaj z družino, partnerjem Andreo Massijem in hčerko Anouk. Zdaj, s časovno distanco in kot nekdanja tekmovalka, spet podoživlja vse svoje dosežke. A na povsem drugačen način.