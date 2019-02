Pahor koprske osnovnošolce pozval k razvijanju talentov

Koper, 12. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Osnovno šolo Koper, kjer so ga učenci pričakali v tradicionalnih istrskih nošah. Pahor se je z učenci pogovarjal o različnih temah in odgovarjal na njihova vprašanja. Kot so sporočili iz predsednikovega urada, jih je ob tem pozval, naj razvijajo svoje talente in iščejo tiste, ki jih še ne poznajo.