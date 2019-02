ZN za obvezno vgrajevanje avtomobilskega sistema za samodejno zaviranje v sili

Ženeva, 17. februarja - Pozivom za uvedbo obveznega vgrajevanja sistema za samodejno zaviranje v sili v vse avtomobile so se pridružili tudi Združeni narodi. Pod osnutek zakonodajnega predloga so zbrali podpise 40 držav. Predlog predvideva, da bi sistem vgrajevali tudi v kombije in minibuse, ki lahko prevažajo največ osem potnikov.