Luka Dončić in Goran Dragić iz oči v oči

Dallas, 13. februarja - Pred letom in pol sta bila sostanovalca v Helsinkih in Istanbulu, soigralca v zlati slovenski reprezentanci in skupaj na odru za najboljših pet igralcev evropskega prvenstva. V noči iz srede na četrtek po našem času si bosta prvič stala iz oči v oči. Miami Heat bo v ligi NBA namreč gostoval pri Dallas Mavericks.