Državni zbor ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu

Ljubljana, 12. februarja - Državni zbor je na današnji izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu z 72 glasovi za in 12 proti, potem ko sta poslanski skupini Levice in SNS napovedali, da bosta glasovali proti. Ratifikacijo protokola je v nagovoru poslancem po seji pozdravil in se zanjo zahvalil predsednik sobranja Talat Xhaferi.