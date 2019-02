Na severozahodu države zaradi vetra oranžna stopnja ogroženosti

Ljubljana, 12. februarja - Po mrzlem jutru se bo po napovedih vremenoslovcev danes ogrelo do 8 stopinj, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Predvsem pod Karavankami bodo danes sunki severnega vetra presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato na severozahodu države danes velja oranžna stopnja ogroženosti, so opozorili na Agenciji za okolje RS (Arso).