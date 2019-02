V Galeriji Fotografija rože Tanje Lažetić

Ljubljana, 12. februarja - V Galeriji Fotografija bodo drevi odprli razstavo Tanje Lažetić. Umetnica v projektu 5 rož 8 fotografij preigrava vprašanja trajnosti, umrljivosti in družbenih pričakovanj. V svojih rožah zrcali odnos med mladostjo, vizualno perfekcijo in umetnim. Odpira vprašanja, kot sta: bi morale biti rože privlačne, popolne, umetne; bi takšne morale biti me?