Unior - sto let kovaške tradicije v Zrečah

Zreče, 12. februarja - Zreška skupina Unior letos obeležuje stoletnico svojega obstoja, čeprav so na obronkih Pohorja prve fužine rasle že v 18. stoletju. Delovale so predvsem kot večje kovačnice, kjer so ročno izdelovali poljedelsko in obrtniško orodje. Leta 1919 je bila v Zrečah ustanovljena Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo.