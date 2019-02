Škandal24: Šef mariborskih kriminalistov Munda vozil pod vplivom alkohola

Maribor, 10. februarja - Prometni policisti so v petek med rutinskim pregledom ustavili šefa mariborskih kriminalistov Roberta Mundo, alkotest pa je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, poroča spletni portal Škandal24. Na PU Maribor so potrdili, da je šlo za njihovega uslužbenca, zoper katerega so že uvedli postopek, ne razkrivajo pa, ali gre za Mundo.