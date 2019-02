Ženski smuk bo sprinterski, začetek tekme z drugega rezervnega starta

Are, 10. februarja - Zaradi vremenskih okoliščin so se organizatorji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Areju tako kot pri sobotnem moškem smuku tudi pri ženskem odločili za precej skrajšano tekmo. Začetek bo z drugega rezervnega starta in bo šlo za sprinterski smuk, na katerem se, tako kot na superveleslalomu, obetajo majhne razlike.