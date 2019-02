Etiopijec Kejelcha za las zgrešil svetovni rekord

New York, 10. februarja - Dvakratni svetovni prvak Etiopijec Yomif Kejelcha je na tradicionalnem atletskem dvoranskem mitingu Millrose Games v New Yorku za las zgrešil svetovni rekord v teku na eno miljo. Na 112. izvedbi tekme je tekel 3:48,46 in le za stotinko zgrešil rekord (3:48,45), ki ga je Maročan Hicham El Guerrouj postavil 12. februarja 1997 v belgijskem Gentu.